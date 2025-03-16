В Минобороны РФ пересмотрят нормы снабжения вещевым имуществом для штурмовиков

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Булыга 15 марта в ходе рабочего совещания с представителями вещевых служб группировок войск и предприятий промышленности поручил освободить военнослужащих, участвующих в штурмах, от необходимости сдачи на склад всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО) после завершения срока эксплуатации.

Кроме того, он распорядился продолжить оперативно предоставлять военнослужащим ВС РФ вторые комплекты полевого обмундирования, а также делать их замену в случае износа.

Булыга уточнил, что среди российских военнослужащих особенной популярностью пользуются переносные душевые кабины, которые задействованы везде, в том числе и на линии боевого соприкосновения.

«Главное — нам услышать от участников специальной военной операции те проблемы, которые на сегодняшний день существуют, для того, чтобы совместно с промышленностью принять незамедлительные решения по каждому проблемному вопросу», — заявил замминистра обороны РФ.

Также Булыга подчеркнул, что нормативные акты по эксплуатации стиральных машин в зоне проведения специальной военной операции необходимо изменить с пяти лет до двух.

Президент РФ Владимир Путин 19 февраля заявил, что в России следует активно развивать как военные, так и гражданские беспилотники. Он указал, что создание современных беспилотных авиационных систем как для гражданского сектора, так и для Вооруженных сил РФ является одним из ключевых направлений работы предприятия.