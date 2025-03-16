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Выдачи семейной ипотеки за год выросли в полтора раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россияне взяли семейную ипотеку на 181 млрд рублей в феврале. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных «Дом.РФ», с которыми ознакомились «Известия». Всего банки выдали 32 тыс. льготных кредитов — их число за год также выросло в полтора раза.

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В феврале в ВТБ выдачи семейной ипотеки выросли втрое по сравнению с тем же месяцем 2024-го, в Абсолют Банке — вдвое, а в банке «Санкт-Петербург» — в 10 раз, сообщили представители организаций.

По оценкам Frank RG, всего в феврале было оформлено ипотеки на 219 млрд рублей. При этом на программу для семей с детьми приходится более 80% выдач всех жилищных кредитов в стране.

С июля 2024 года претендовать на льготную ипотеку под 6% могут только семьи, где есть хотя бы один ребенок до шести лет, что сильно сузило число потенциальных претендентов на семейную ипотеку. До этого ее могли взять семьи с двумя детьми до 18 лет. Тем не менее спустя год она стала еще более востребованной.

В то же время власти продолжают обсуждать значительное снижение требований к заемщикам. По поручению вице-премьера Александра Новака, ведомства должны проработать вопрос о допуске к семейной ипотеке пары с одним ребенком до 18 лет. В таком случае льгота станет еще доступнее, чем была до последних изменений в середине 2024-го. Однако аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что это может привести к значительному росту цен на жилье.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Преимущественный ценз: расширение семейной ипотеки приведет к росту цен на жилье до 20%

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