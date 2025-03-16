Минобороны РФ рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

В Минобороны России 16 марта рассказали о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ведомстве обратили внимание на действия старшего наводчика гаубичного самоходно-артиллерийского орудия гвардии ефрейтора Сергея Куклина, который в составе расчета выполнял боевую задачу по ведению контрбатарейной борьбы, выявлению и уничтожению техники и боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), ведущих наступление на рубежи, удерживаемые российскими подразделениями.

Российские военнослужащие смогли занять важную тактическую позицию ВСУ, но боевики предприняли попытки забрать точку обратно. Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили украинское крупнокалиберное артиллерийское орудие, с помощью которого противник вел огонь по обороняющимся военным ВС РФ, и передали координаты расчету Куклина, который оперативно произвел несколько прицельных залпов и уничтожил цель.

Благодаря точным действиям гвардии ефрейтора и его расчета противник лишился артиллерийской поддержки и отступил.

Кроме того, в Минобороны России отметили действия гвардии младшего сержанта Олега Старостина, который выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским подразделениям, неоднократно совершая рейсы в районы, находящиеся в близости от линии боевого соприкосновения.

Во время одной из поездок украинские боевики предприняли попытку уничтожить его транспорт, чтобы лишить российских военнослужащих снабжения, и нанесли по нему несколько ударов минометными орудиями и FPV-дронами.

Гвардии младший сержант быстро сориентировался, ему удалось маневрировать, уклониться от ударов боевиков ВСУ и увести транспорт в безопасное место. Благодаря уверенным действиям Старостина техника и имущество, которые были внутри автомобиля, сохранились, и российские военнослужащие получили их вовремя.

В Минобороны РФ 15 марта сообщили о том, что военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении спецоперации.