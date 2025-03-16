Reuters сообщило о подписании Трампом закона о финансировании правительства

Американский лидер Дональд Трамп подписал закон о финансировании правительства США до 30 сентября 2025 года. Об этом 15 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

«Президент США Дональд Трамп в субботу подписал временный законопроект о расходах, принятый конгрессом на этой неделе», — говорится в материале издания.

Уточняется, что данный закон предотвратит шатдаун и приостановку работы некоторых правительственных программ и ведомств.

Сенат США 14 марта по итогам окончательного голосования одобрил законопроект о финансировании работы американского правительства до 30 сентября. Документ поддержали 54 сенатора из 100. Для одобрения требовалось простое большинство голосов. Американский лидер, в свою очередь, 13 марта указал на риск приостановки работы правительства, в случае если законопроект о финансировании не будет принят. Он подчеркнул, что ответственность за это ляжет на Демократическую партию.