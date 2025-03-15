Трамп назначил Келлога ответственным за контакты с руководством Киева

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог будет напрямую взаимодействовать с главой киевского режима Владимиром Зеленским и украинским руководством. Об этом 15 марта сообщил американский лидер.

«Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен специальным посланником на Украине. Генерал Келлог будет напрямую работать с президентом Зеленским и украинским руководством», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что у Келлога сложились «хорошие рабочие отношения» с украинским лидером.

Газета Politico 11 марта сообщила, что Келлога отстранили от переговоров, касающихся урегулирования украинского конфликта. Уточнялось, что он находится под надзором администрации президента США. Позднее, 14 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отстранение Келлога. По словам Пескова, Россия не влияла на принятие такого решения.