В пяти городах Германии около 81 тыс. сотрудников промышленных предприятий приняли участие в демонстрациях с целью привлечь внимание политиков к состоянию промышленности страны. Об этом 15 марта сообщил профсоюз IG Metall.

Отмечается, что это крупнейшая публичная акция за последние десятилетия.

Согласно публикации, в ФРГ рабочие места находятся под угрозой, а промышленные предприятия страдают от слабого спроса и высоких цен на электроэнергию. Профсоюз требует инвестировать деньги и улучшать условия для отрасли.

«Без промышленности Германия — бедная страна, и мы этого не допустим <...> Мы ожидаем большего от работодателей. Они сокращают штаты, расходы, хотят переехать и не прилагают никаких усилий для внедрения инноваций или формирования будущего. Но мы можем создавать будущее, новые технологии, зеленую промышленность», — подчеркнула первый председатель профсоюза Кристиана Беннер на митинге в Ганновере.

Второй председатель объединение Юрген Кернер, в свою очередь, отметил, что политики обратили внимание, осознали серьезность ситуации и выбрали правильное направление.

Председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель 13 марта заявила, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц пытается совершить «финансовый госпереворот» ради увеличения военных расходов и помощи Украине. По ее словам, Мерц обманул избирателей, согласившись с социал-демократами на реформу, которая позволит обойти ограничения на заимствования и направить сотни миллиардов евро на оборону.