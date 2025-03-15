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Опубликованы кадры разрушений в Судже после отхода ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В освобожденном городе Судже Курской области серьезные разрушения жилых домов зафиксированы даже в пригороде. Это говорит о том, что позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повсюду, боевики располагались в разных местах, обстановку на месте 15 марта показали «Известия».

Если в начале записи на пути съемочной группы появляются дома, у которых видны повреждения только на крыше, то при заходе вглубь населенного пункта домовладения уже разрушены полностью, от некоторых не осталось даже фундамента.

«Снесено всё полностью, крепко здесь сидел противник. Или, наоборот, уже после отхода отрабатывал», — комментирует корреспондент Александр Сафиулин.

Добравшись до центра Суджи, съемочная группа услышала поблизости звук работающего дрона противника. Сопровождающие журналистов военные после небольшой остановки посоветовали двигаться дальше аккуратно и «слушать небо».

Жители вынуждены прятаться от беспилотников, которые боевики ВСУ в отчаянии продолжают направлять в сторону уже освобожденного города.

«ВСУ оттянулись, выставили артиллерию, сейчас FPV-дроны начали активничать», — передает журналист.

Боевики ВСУ настолько спешно покидали территорию Курской области, что побросали свою технику, теперь это трофеи ВС РФ.

Корреспондент также показал ту самую «Пятерочку», которую разоряли оккупанты, снимая всё это на видео, — сейчас магазин полностью разрушен.

Железный «Поток»: неизвестные факты о дерзкой операции по освобождению Суджи
Что предстояло пройти нашим бойцам, прежде чем увидеть свет в конце тоннеля, — в материале специального корреспондента «Известий»

О проведении операции «Труба» по внедрению военных РФ в глубину обороны ВСУ у города Суджи стало известно 10 марта. Для этого военные преодолели около 15 км трубопровода. Действия штурмовиков помогли обеспечить прорыв обороны противника наступающими войсками российской армии. Позднее, 13 марта, в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта от ВСУ.

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