Число пострадавших в ДТП с электропоездом под Ярославлем возросло до 11
Число пострадавших в результате столкновения грузовика с электричкой в Ярославской области возросло до 11 человек, травмы получили 10 пассажиров электропоезда, сообщает 15 марта Госавтоинспекция региона.
«В результате ДТП водитель автомобиля «Ситрак», мужчина 1994 года рождения, госпитализирован в больницу, 10 пассажиров поезда получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Авария произошла ранее в этот день на перегоне Ваулово – Чебаково (308 км, пикет № 1). Как сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры, пригородный электропоезд Рыбинск – Ярославль столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ», который выехал на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. В результате происшествия с рельсов сошли две колесные пары вагона.
По данным источника «Известий», ЧП произошло на железнодорожном переезде в Тутаевском районе региона. На момент происшествия в рельсовом автобусе РА-3 находились 47 пассажиров. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.