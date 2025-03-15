В Горловке после атаки беспилотника ВСУ загорелся рейсовый автобус

Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате удара транспортное средство загорелось. Об этом 15 марта сообщили в МЧС России.

Возгорание удалось оперативно потушить, пострадавших нет. Над ликвидацией огня работали четверо пожарных и одна единица техники.

«В салоне находились два пассажира и водитель. Все смогли выбраться самостоятельно. Медицинская помощь не потребовалась», — добавляется в Telegram-канале ведомства.

В этот день глава Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела поселка Победа в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранена мирная жительница.