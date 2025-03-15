Минобороны РФ изменит нормы снабжения имуществом штурмовиков

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга поручил освободить бойцов штурмовых подразделений от сдачи на склад всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО) после завершения срока эксплуатации. Об этом 15 марта сообщили в Минобороны России.

«Замминистра обороны РФ заслушал доклады о вещевом обеспечении штурмовых подразделений группировок войск и поручил освободить военнослужащих, участвующих в штурмах, от необходимости сдачи на склад ВКПО после завершения срока эксплуатации», — говорится в Telegram-канале.

Кроме того, Булыга поручил продолжить выдавать военнослужащим вторые комплекты ВКПО, а также оперативно менять их в случае износа.

Президент РФ Владимир Путин 10 марта поручил разработать базовый региональный стандарт предоставления социальной помощи бойцам спецоперации.