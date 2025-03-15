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Зеленский потребовал от Европы ускорить производство боеприпасов

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Фото: AP/Efrem Lukatsky
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу побыстрее проводить милитаризацию своих армий, ускорить производство боеприпасов, а также укреплять противовоздушную оборону (ПВО) в целях своей безопасности.

Как отметил украинский лидер, странам Евросоюза (ЕС) нужны собственные военные арсеналы и возможности для производства самого современного оружия.

«Производство боеприпасов не должно занимать от трех до пяти лет, если речь идет о вашей обороне и безопасности. Я также прошу вас не забывать об укреплении противовоздушной обороны — как на Украине, так и, в будущем, в ваших странах», — написал он 15 марта на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

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В этот же день бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Зеленский не может решать вопрос о прекращении конфликта без ЕС. Политик отметила, что «когда наступит час дипломатии, решать должен не Зеленский единолично, а Украина вместе со своими сторонниками».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсетях список из 12 требований к ЕС, в котором в том числе обозначен недопуск Украины в сообщество. Кроме того, он призвал создать «Европу наций» и соблюдать равенство перед законом для всех государств — членов объединения.

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