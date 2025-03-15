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Китайский истребитель потерпел крушение во время учений
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Китайский истребитель потерпел крушение во время учений

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Фото: TASS/VCG
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Истребитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) потерпел крушение в южной китайской провинции Хайнань во время учений. Об этом 15 марта сообщили на официальном аккаунте Южной зоны боевого командования армии в соцсети WeChat.

«Около 13:00 (08:30 мск. — Ред.) 15 марта истребитель военно-морского командования Южной зоны боевого командования НОАК потерпел крушение во время учений и упал в открытом пространстве недалеко от поселка Цзялай уезда Линьгао провинции Хайнань», — цитирует сообщение The Epoch Times.

Отмечается, что пилот смог успешно катапультироваться с парашютом. Причины произошедшего выясняются.

Ударили по своим: ВВС Южной Кореи сбросили бомбы на жилые дома
В результате ошибки пилота пострадали 15 человек

В южнокорейском городе Пхочхон 6 марта произошел нештатный сход бомбы на жилой дом во время учений. По данным военных властей, во время совместных учений военно-воздушных сил Южной Кореи и США было нештатно сброшено восемь бомб. Отмечалось, что ни одна не взорвалась. Южнокорейские военнослужащие сообщали, что инцидент вызван ошибкой ввода координат пилотом. По данным агентства Yonhap, при инциденте пострадали 15 человек, в том числе двое солдат и двое иностранцев. Серьезные травмы диагностированы у двух пострадавших, остальные получили легкие ранения.

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