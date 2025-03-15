В Ярославской области столкнулись рельсовый автобус и фура

Рельсовый автобус и фура столкнулись на железнодорожном переезде в Тутаевском районе Ярославской области. Об этом 15 марта сообщил источник «Известий».

По его словам, на момент происшествия в автобусе находились 47 пассажиров. Он уточнил, что при столкновении пострадали по меньшей мере четыре человека — водитель фуры и три пассажира рельсового автобуса.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются, над устранением последствий столкновения работают экстренные службы.

Утром 15 марта в Амурской области на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги вагоны грузового поезда сошли с рельсов и столкнулись с встречным составом. Предварительно, с рельсов сошли 26 вагонов. Информация о пострадавших не поступала. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).