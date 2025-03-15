Команда Специальной Олимпиады РФ заняла призовые места на соревнованиях в Италии

Команда Специальной Олимпиады России заняла призовые места во Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады в итальянском городе Турин. Соревнования прошли с 8 по 15 марта.

В Играх приняли участие порядка 1,5 тыс. человек и их юнифайд-партнеров более чем из 100 стран. Команду Специальной Олимпиады России представляли танцевальная пара из Новосибирска Михаил Архипов и Юлия Королева, а также атлеты по бегу на снегоступах Владислав Федорук из Санкт-Петербурга и Татьяна Ильященко из Армавира, которые участвовали под нейтральным статусом.

По итогам соревнования в беге на снегоступах Ильященко завоевала золото среди женщин на дистанции 100 и 400 м и стала двукратной чемпионкой игр. Федорук, в свою очередь, занял второе место в соревновании среди мужчин на дистанции 100 и 200 м, став двукратным серебряным призером. Архипов и Королева в соревнованиях по танцам заполучили бронзу.

«Я очень рада, что команда России хоть и в нейтральном статусе, но участвовала в Играх в Турине. Это первый и очень важный шаг для возвращения наших российских специальных атлетов на международные соревнования», — отметила президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

Специальная Олимпиада (Special Olympics) — это международная благотворительная организация, проводящая спортивные соревнования для людей с нарушениями интеллектуального развития. Целью программы является помощь людям адаптироваться к жизни в обществе через занятия спортом.

Глава Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ 10 марта заявил о намерении вернуть российских спортсменов на международную арену. Он подчеркнул, что приложит все усилия для восстановления участия россиян в крупных спортивных событиях.