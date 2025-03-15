Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Рубанщина и Заолешенка в Курской области
Спорт
Команда Специальной Олимпиады РФ заняла призовые места на соревнованиях в Италии
Армия
ВС России уничтожили дроном «Форпост» технику ВСУ в курском приграничье
Мир
Меркель назвала Россию огромной и сильной страной
Армия
Минобороны РФ изменит нормы снабжения имуществом штурмовиков
Спорт
Туск выразил недовольство из-за поражения теннисистки Швентек от Андреевой
Мир
Трамп подписал указ о сокращении функций агентства по глобальным медиа
Армия
Военные РФ сообщили о массовом отходе ВСУ из Суджи без обеспечения себе прикрытия
Мир
Додик заявил о готовности к сделке по редкоземельным металлам с Трампом
Мир
Премьер-министр Венгрии потребовал недопуска Украины в ЕС
Армия
ВС России в ЛНР уничтожили украинскую бронетехнику расчетами FPV-дронов
Мир
В Сербии задержали угрожавшего взорвать резиденцию президента мужчину
Мир
К протестующим в Сербии присоединилась колонна из 100 тракторов
Мир
Путин, Лукашенко и Рахмон обсудили с Алиевым межгосударственные отношения
Мир
Мать с двумя сыновьями ворвались в лицей во Франции с ножом
Мир
Китайский истребитель потерпел крушение во время учений
Мир
Суд в США обязал Starbucks выплатить $50 млн водителю после ожогов горячим кофе

Команда Специальной Олимпиады РФ заняла призовые места на соревнованиях в Италии

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Команда Специальной Олимпиады России заняла призовые места во Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады в итальянском городе Турин. Соревнования прошли с 8 по 15 марта.

В Играх приняли участие порядка 1,5 тыс. человек и их юнифайд-партнеров более чем из 100 стран. Команду Специальной Олимпиады России представляли танцевальная пара из Новосибирска Михаил Архипов и Юлия Королева, а также атлеты по бегу на снегоступах Владислав Федорук из Санкт-Петербурга и Татьяна Ильященко из Армавира, которые участвовали под нейтральным статусом.

По итогам соревнования в беге на снегоступах Ильященко завоевала золото среди женщин на дистанции 100 и 400 м и стала двукратной чемпионкой игр. Федорук, в свою очередь, занял второе место в соревновании среди мужчин на дистанции 100 и 200 м, став двукратным серебряным призером. Архипов и Королева в соревнованиях по танцам заполучили бронзу.

«Я очень рада, что команда России хоть и в нейтральном статусе, но участвовала в Играх в Турине. Это первый и очень важный шаг для возвращения наших российских специальных атлетов на международные соревнования», — отметила президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

Специальная Олимпиада (Special Olympics) — это международная благотворительная организация, проводящая спортивные соревнования для людей с нарушениями интеллектуального развития. Целью программы является помощь людям адаптироваться к жизни в обществе через занятия спортом.

Когда с МОК: снятие санкций ЕС с Дегтярева упростит доступ к соревнованиям
Как и почему Венгрия помогает российскому спорту

Глава Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ 10 марта заявил о намерении вернуть российских спортсменов на международную арену. Он подчеркнул, что приложит все усилия для восстановления участия россиян в крупных спортивных событиях.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025