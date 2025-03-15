В Сербии задержали угрожавшего взорвать резиденцию президента мужчину

В Белграде сотрудники правоохранительных органов в ходе протестов задержали возле народной скупщины (однопалатный парламент) мужчину, угрожавшего взорвать резиденцию президента Сербии. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе МВД республики.

«В Белграде арестовали и доставили в служебное помещение лицо <...>, которое сообщило охранникам, что у него с собой две бомбы и он хочет взорвать президентский дворец», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом отмечается, что при обыске взрывные устройства не обнаружили.

Проходящая в этот день протестная акция студентов предполагает блокировку ключевых точек Белграда. Согласно плану, заявленному организаторами, кульминация акции должна начаться в 17:00 по местному времени (19:00 мск) на площади перед парламентом Сербии. На фоне протестов в Белграде до конца дня приостановили работу городского транспорта.

8 марта сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что Запад использует протесты студентов и оппозиционеров в Сербии, чтобы в дальнейшем столкнуть Белград и Москву. По его словам, у проходящих протестов нет социальной подоплеки, это «не движение за более справедливое или успешное общество».

Поводом для начала антиправительственных протестов студентов и оппозиции с ноября 2024 года послужила гибель 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Саде. После трагедии министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич подал в отставку.