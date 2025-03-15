Три человека погибли в результате взрыва в сирийской Латакии
В сирийском городе Латакия прогремели взрывы, в результате которых погибли три человека. Об этом 15 марта сообщила газета Al Watan.
«Три человека погибли, предварительно, в результате неизвестного взрыва в южном районе Рамл в Латакии», — говорится в Telegram-канале.
При взрывах в том числе есть пострадавшие.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 марта подтвердила нанесение удара по столице Сирии Дамаску. Сообщалось, что целью удара стал командный центр палестинской военизированной исламистской организации «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России).