Два человека погибли и трое ранены после атаки ВСУ на Херсонскую область

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Алешки и село Первомаевка в Херсонской области погибли двое мирных жителей, еще три человека получили ранения. Об этом 15 марта сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Артиллерийский обстрел Алешек со стороны киевских боевиков привел к гибели двух человек: 61-летнего мужчины и 65-летней женщины», — указал он в своем Telegram-канале.

В Первомаевке после удара ВСУ ранены трое мужчин, все они госпитализированы в местную больницу.

Сальдо добавил, что противник также обстрелял населенные пункты Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Корсунка, Коханы, Каиры, Малая Лепетиха, Песчановка и Чонгар.

В этот же день глава города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела поселка Победа со стороны ВСУ ранена мирная жительница.