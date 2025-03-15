Меркель заявила о неспособности Киева единолично решить вопрос о мире

Президент Украины Владимир Зеленский не может решать вопрос о прекращении конфликта без Европейского союза (ЕС). Об этом 15 марта сообщила бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

«Когда наступит час дипломатии, решать должен не Зеленский единолично, а Украина вместе со своими сторонниками», — сказала она в интервью газете Berliner Zeitung.

Она подчеркнула, что ради Киева Евросоюз в том числе идет на риски, дополняет «Газета.Ru».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 марта опубликовал в соцсетях список из 12 требований к ЕС, в котором в том числе обозначен недопуск Украины в блок. Кроме того, он призвал создать «Европу наций» и соблюдать равенство перед законом для всех государств — членов объединения.