Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Рубанщина и Заолешенка в Курской области
Спорт
Команда Специальной Олимпиады РФ заняла призовые места на соревнованиях в Италии
Армия
ВС России уничтожили дроном «Форпост» технику ВСУ в курском приграничье
Мир
Меркель назвала Россию огромной и сильной страной
Армия
Минобороны РФ изменит нормы снабжения имуществом штурмовиков
Спорт
Туск выразил недовольство из-за поражения теннисистки Швентек от Андреевой
Мир
Трамп подписал указ о сокращении функций агентства по глобальным медиа
Армия
Военные РФ сообщили о массовом отходе ВСУ из Суджи без обеспечения себе прикрытия
Мир
Додик заявил о готовности к сделке по редкоземельным металлам с Трампом
Мир
Премьер-министр Венгрии потребовал недопуска Украины в ЕС
Армия
ВС России в ЛНР уничтожили украинскую бронетехнику расчетами FPV-дронов
Мир
В Сербии задержали угрожавшего взорвать резиденцию президента мужчину
Мир
К протестующим в Сербии присоединилась колонна из 100 тракторов
Мир
Путин, Лукашенко и Рахмон обсудили с Алиевым межгосударственные отношения
Мир
Мать с двумя сыновьями ворвались в лицей во Франции с ножом
Мир
Китайский истребитель потерпел крушение во время учений
Мир
Суд в США обязал Starbucks выплатить $50 млн водителю после ожогов горячим кофе
Сюжет:

Меркель заявила о неспособности Киева единолично решить вопрос о мире

Меркель: Зеленский не может без Евросоюза решать вопрос с окончанием конфликта
0
EN
Фото: AP/Martin Meissner
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент Украины Владимир Зеленский не может решать вопрос о прекращении конфликта без Европейского союза (ЕС). Об этом 15 марта сообщила бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

«Когда наступит час дипломатии, решать должен не Зеленский единолично, а Украина вместе со своими сторонниками», — сказала она в интервью газете Berliner Zeitung.

Она подчеркнула, что ради Киева Евросоюз в том числе идет на риски, дополняет «Газета.Ru».

Украина на переговорах с США согласилась на прекращение огня. Что пишут СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 марта опубликовал в соцсетях список из 12 требований к ЕС, в котором в том числе обозначен недопуск Украины в блок. Кроме того, он призвал создать «Европу наций» и соблюдать равенство перед законом для всех государств — членов объединения.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025