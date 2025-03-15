На Украине сообщили об испытании ракеты средней дальности «Длинный Нептун»

Украина провела испытание ракеты «Длинный Нептун», дальность полета которой составляет 1 тыс. км, об этом 15 марта заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Длинный Нептун» прошел испытание и успешное боевое применение. Новая украинская ракета <...>. Дистанция — 1 тыс. км», — написал он в своем Telegram-канале.

О наличии у Украины якобы крылатых ракет подобной дальности заявлял еще в 2019 году Петр Порошенко, находившийся тогда во главе государства. Он же сообщал, что существуют планы поставок комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских и береговых целей «Нептун».

Минобороны РФ 17 февраля сообщало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили управляемую украинскую ракету «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря. До этого, 4 февраля, Минобороны также сообщало об уничтожении ракеты «Нептун» над территорией России.

«Нептун» — украинская дозвуковая маловысотная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей. Была разработана в киевском КБ «Луч» на основе советской ракеты Х-35.