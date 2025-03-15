Орбан заявил о намерении ЕС колонизировать Украину

Европейский союз (ЕС) хочет колонизировать Украину. С таким заявлением 15 марта выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Империя не хочет помогать Украине, она хочет ее колонизировать. Инструментом колонизации является конфликт», — сказал он в ходе выступления в Будапеште по случаю национального Дня революции 1848 года.

По словам венгерского премьер-министра, европейские лидеры считают, что Киев должен продолжить конфликт и в результате сможет получить членство в ЕС, за которое, как он отметил, европейцам «еще придется расплачиваться».

Орбан в том числе выступил за Евросоюз без Украины в объединении.

Он подчеркнул, что Европа «с головой окунулась» в украинский конфликт, однако Венгрия выступает за мир. Премьер-министр также сравнил руководство ЕС с Австрийской империей династии Габсбургов, против которой Будапешт боролся в XIX веке, уточняет «Газета.Ru».

Ранее в этот день Орбан опубликовал в соцсетях список из 12 требований к ЕС. В частности, он потребовал от Брюсселя строгого права вето для стран-членов и недопуска Украины в Евросоюз.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто 10 марта заявил, что правительство страны всё еще считает опасным вступление Украины в ЕС. При этом он уточнил, что Венгрия готова представлять на международной арене любую позицию своих граждан по этому вопросу.