Собянин рассказал о строительстве новой станции на Кольцевой линии метро

Впервые за 70 лет на Кольцевой линии столичного метрополитена откроется новая станция — «Достоевская». Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Поскольку работы ведутся в зоне исторической застройки, строители используют особые способы возведения туннелей.

«Работы ведутся в историческом центре Москвы, рядом с действующей веткой. Открытый котлован здесь невозможен, поэтому применяется горный способ — фактически ручная проходка с использованием средств малой механизации», — сообщил Сергей Собянин.

Сейчас на «Достоевской» прокладывают правый и левый обходные тоннели — во время строительства станции по ним будут ходить составы Кольцевой линии. Кроме того, строители монтируют специальный комплекс, который проложит ствол будущей вентиляционной камеры. Для ускорения строительства количество шахтных стволов было решено увеличить до семи, хотя обычно используется один-два.

По словам столичного градоначальника, станция улучшит транспортное сообщение в Мещанском районе и обеспечит дополнительную пересадку с Люблинско-Дмитровской линии на Кольцевую. Второй вестибюль значительно сократит путь от метро до многофункционального комплекса «Олимпийский».