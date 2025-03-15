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Эксперт напомнила россиянам о предстоящих 13 выходных днях в мае

Эксперт Лопатина: в мае у россиян будет 13 выходных дней
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В мае у граждан России будет 18 рабочих и 13 выходных дней, в частности, на майские праздники россияне смогут отдохнуть два раза по четыре дня подряд. Об этом 15 марта рассказала эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Марина Лопатина.

«Жители России получат два блока выходных по четыре дня подряд в начале мая. В мае 31 календарный день, из них 18 рабочих и 13 выходных, приуроченным к праздникам», — цитирует специалиста ТАСС.

Эксперт добавила, что 30 апреля будет предпраздничным рабочим днем, продолжительность которого сократят на один час. А вот предпраздничный рабочий день 7 мая не сокращается, он будет полным.

Таким образом, 1 мая будет праздничным выходным днем, 2 мая — перенесенный выходной день, а 3 и 4 мая — стандартные выходные дни. После этого будет будет перенесенный выходной день 8 мая, выходной день в государственный праздник 9 мая — День Победы, а далее — 10 и 11 мая, стандартные выходные дни.

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9 марта глава комитета Госдумы по труду и депутат от партии ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня россиян ждут большие выходные благодаря переносу нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта. Он напомнил: перенос выходных — это право правительства, которое осуществляется ежегодно. На 2 мая сдвинули выходной с 4 января, а на 8 мая — нерабочий день 23 февраля. Таким образом, короткая рабочая неделя продлится с 5 по 7 мая.

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