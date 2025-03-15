Туск выразил недовольство из-за поражения теннисистки Швентек от Андреевой

Премьер-министр Польши Дональд Туск остался разочарован после поражения теннисистки Иги Швентек в матче с россиянкой Миррой Андреевой, проходившем 15 марта на турнире категории Женской теннисной ассоциации (WTA) 1000 в американском Индиан-Уэллсе.

«Россия и Беларусь обыграли Польшу и США на пути к финалу турнира в Индиан-Уэллсе. Мне это не нравится. Угадайте почему», — опубликовал пост политик на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

При этом он согласился, что «в конце концов, это всего лишь теннис, не правда ли?» — отмечает «Газета.Ru».

17-летняя Андреева обыграла спортсменку из Польши, вторую ракетку мира Швентек, в ночь с 14 на 15 марта, обеспечив себе место в финале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Встреча закончилась со счетом 7:6, 1:6, 6:3. Также в финал состязаний вышла представительница Белоруссии Арина Соболенко. В пресс-службе WTA отметили, что россиянка, выиграв в 11-й подряд игре, стала самой молодой финалисткой Индиан-Уэллса с 2001 года.