В Москве открылась регистрация на участие в акции «День без турникетов»

Более 130 столичных ИТ-предприятий, производств, научных лабораторий и креативных пространств присоединятся к акции «День без турникетов», которая пройдет с 25 по 29 марта. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Они подготовят 200 экскурсий, мастер-классов и лекций. На нескольких площадках организуют встречи с руководителями компаний и представителями кадровых служб. Посетители узнают, какие инновационные продукты создаются в Москве и как построить карьеру в сфере высоких технологий», — рассказала Сергунина.

Например, посетители центра аддитивного инжиниринга смогут познакомиться с 3D-технологиями. Там они увидят процесс создания изделий и узнают об областях их применения.

В фармацевтической лаборатории расскажут о кластере «Ломоносов», в которой она находится, а также о разработке лекарственных средств.

Специалисты предприятия, связанного с обеспечением авиаотрасли топливом, проведут экскурсию по заправочному комплексу. Гости также смогут побывать в салонах советских лайнеров Ту-154 и Ил-86.

Компания, работающая в области космических технологий, представит интерактивную программу о спутниках.

Около 30 организаций присоединятся к проекту впервые. Среди них — разработчик программного обеспечения, «Робостанция» на ВДНХ и киностудия.

«Акция „День без турникетов“ проводится больше 10 лет. За это время прошло около 7 тыс. экскурсий, участниками которых стали почти 440 тыс. человек», — отметила Сергунина.

Участие в мероприятиях бесплатное, нужна предварительная регистрация на сайте проекта.