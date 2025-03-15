ВС России в ЛНР уничтожили украинскую бронетехнику расчетами FPV-дронов

Военные разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в Луганской Народной Республике (ЛНР) выявили и уничтожили технику 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Азов» (группировка «Азов», признана террористической, запрещена в РФ). Кадры объективного контроля 15 марта опубликовало Минобороны РФ.

Разведывательный беспилотник обнаружил две боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, которые собирались выдвинуться в сторону позиций российских подразделений.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленным целям. Операторы FPV-дронов догнали боевые машины пехоты боевиков ВСУ и точными попаданиями поразили их, уничтожив экипажи и весь боекомплект», — сообщили в ведомстве.

На видеокадрах, полученными в режиме реального времени, зафиксированы прямые попадания по бронетехнике, взрывы и последующий сильный пожар.

В этот же день в Минобороны сообщили, что Воздушно-космические силы России (ВКС) сбили в воздушном бою истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины. Также средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 170 БПЛА самолетного типа, из них 141 вне зоны специальной военной операции.