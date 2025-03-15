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Возбуждено дело о теракте после попытки поджога центра «Долг» под Смоленском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Смоленской области возбуждено уголовное дело о террористическом акте после попытки поджога центра патриотического воспитания «Долг» в городе Вязьме. Об этом 15 марта сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данному факту задержали 15-летнего подростка. Свои действия он объяснил попыткой заработать. Юноша поделился, что через мессенджер с ним связался неизвестный, который предложил совершить поджог штаба смоленских поисковиков за денежное вознаграждение в размере 320 тыс. рублей.

К центру «Долг» подозреваемый пришел ночью 13 марта, он разбил стекло молотком и бросил в здание бутылку с зажигательной смесью. Впоследствии он скрылся с места преступления. Отмечается, что огонь частично повредил только окно и подоконник. Подросток уточнил, что за совершение преступления ему не заплатили.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК России («Террористический акт»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

«В центре «Долг» хранится архив на каждого солдата, найденного с 1990 года, ведется картотека солдатских медальонов, по которым удалось восстановить имена погибших. Кроме того, на базе учреждения функционирует музей Неизвестного солдата, экспонаты которого собраны поисковиками. Также учреждение активно занимается подготовкой мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне», — уточнили в пресс-службе.

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Двоих жителей Приангарья 14 февраля задержали за попытку поджечь военную технику на территории воинской части в Ангарске. Инцидент произошел в январе, они пытались поджечь технику путем заброса на территорию части стеклянных бутылок с воспламеняющейся жидкостью. Военнослужащие и военная техника не пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

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