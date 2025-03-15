Военные ВС РФ рассказали об обстановке в Судже после освобождения города от ВСУ

Украинские военные после бегства из города Суджи Курской области продолжают атаковать населенный пункт ударными дронами. Про обстановку на месте рассказали 15 марта «Известиям» российские военнослужащие.

Ситуация в городе по-прежнему непростая, противник вновь активизировался, подняв в воздух ударные дроны. Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют кассетными боеприпасами и артиллерией, однако это уже ничем не поможет боевикам. Российские военные идут вперед и гонят врага к границе.

«Сейчас мы переедем в район Черкасского Поречного, там уже будет тяжелее, потому что туда долетает. Но у нас в кузове есть ребята, которые, если что, увидят «птичку», помогут ей присесть. В самой Судже там уже будет прямо совсем не холодно», — предупредил командир отряда снайперов группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным Гром.

На въезде в Суджу на дороге видна воронка от свежего, вчерашнего, прилета снаряда, рядом с нею стоит сгоревший легковой автомобиль. Машину атаковали кассетные боеприпасы. Рядом — разграбленная автостанция.

Кроме того, у дороги ВСУ установили стену из бетонных плит в надежде задержать продвижение российских войск и закрепить оборону. Однако стена так и осталась целой, а украинские боевики просто сбежали, отметил корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

О проведении операции «Труба» по внедрению военных РФ в глубину обороны ВСУ у города Суджи стало известно 10 марта. Для этого военные преодолели около 15 км трубопровода. Действия штурмовиков помогли обеспечить прорыв обороны противника наступающими войсками российской армии. Позднее, 13 марта, в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта от ВСУ. Тогда же были опубликованы кадры из разрушенной Суджи.

Жители, эвакуированные из освобожденной от ВСУ Суджи 15 марта рассказали «Известиям», как встретили российских военных, пришедших в населенный пункт по газовой трубе. Они сообщили, что приход российских бойцов стал большой радостью.