Премьер-министр Венгрии потребовал недопуска Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 марта опубликовал в соцсетях список из 12 требований к Евросоюзу (ЕС). В частности, он потребовал от Брюсселя строгого права вето для стран-членов и недопуска Украины в ЕС.

Орбан также призвал создать «Европу наций» и соблюдать равенство перед законом для всех государств-членов. Кроме того, он выступил за восстановление полномочий, незаконно отнятых у наций.

Помимо этого, премьер-министр Венгрии призвал изгнать агентов американского финансиста Джорджа Сороса из Еврокомиссии и убрать «коррумпированных лоббистов» из Европарламента.

Среди прочего в пунктах значились запрет на «противоестественное воспитание детей» и защита христианского наследия Европы.

Ранее, 10 марта, глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что правительство Венгрии всё еще считает вступление Украины в ЕС опасным, однако готово представлять на международной арене любую позицию своих граждан по этому вопросу.