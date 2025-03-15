Конюхов за 100 дней прошел на весельной лодке около половины пути до Австралии
Российский путешественник Федор Конюхов провел в Южном океане 100 дней, преодолев около половины маршрута от Южной Америки до Австралии на весельной лодке «Акрос». Об этом 15 марта сообщается в Telegram-канале путешественника.
«Сегодня ровно 100 дней, как Федор Конюхов совершает уникальный одиночный переход на весельной лодке «АКРОС» через Южный океан от Южной Америки до Австралии. Этот маршрут ранее никто не проходил», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Конюхову потребуется пересечь Южную Атлантику и Южный Индийский океан, чтобы достичь берегов Западной Австралии. Плавание рассчитано, приблизительно, на 200 дней.
Федор Конюхов отправился в свое 200-дневное путешествие в начале декабря 2024 года. 11 февраля сообщалось, что Конюхов стал первым в истории, кто смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке. За 68 суток он добрался до Индийского океана, причем по самому сложному и опасному маршруту, и продолжает свой переход до Австралии.