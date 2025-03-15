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ВС РФ освободили населенные пункты Рубанщина и Заолешенка в Курской области

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы России освободили населенные пункты Рубанщина и Заолешенка в Курской области. Об этом 15 марта сообщило Министерство обороны РФ.

«Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что за последние сутки киевский режим потерял в регионе более 220 боевиков, танк, боевую машину пехоты (БМП), боевую бронированную машину (ББМ), два орудия и два миномета. Помимо этого, российские войска уничтожили также пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов.

По данным ведомства, общие потери украинской армии за время боевых действий в Курской области составляют около 67,6 тыс. человек, 393 танка, 317 БМП, 283 бронетранспортера, более 2 тыс. ББМ, а также 555 орудий, 52 системы залпового огня и 26 пусковых установок зенитно-ракетных комплексов.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в Минобороны.

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Ранее в тот же день депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что разгром украинской группировки в курском приграничье стал переломным моментом конфликта на Украине. Политик охарактеризовал текущую ситуацию на передовой как начало конца киевского режима.

14 марта президент России Владимир Путин гарантировал украинским боевикам в Курской области жизнь и достойное обращение в случае сложения оружия и сдачи в плен. Однако для этого соответствующий приказ должно отдать военно-политическое руководство в Киеве, подчеркнул глава государства.

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