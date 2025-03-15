МВД задержало более 40 человек по делу о сбыте наркотиков на 10 млрд рублей
МВД РФ задержало 41 человека по делу о продаже наркотиков на 10 млрд рублей. Об этом 15 марта сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Она уточнила, что злоумышленники сбывали синтетические наркотики через интернет бесконтактным способом в нескольких регионах России. Незаконную деятельность они вели на протяжении 4,5 лет — с сентября 2018 по апрель 2023-го.
«Задержаны семеро предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества. Им инкриминировано совершение 53 преступлений, предусмотренных статьями 210 («Организация преступного сообщества». — Ред.) и 228.1 («Изготовление, перевозка и сбыт наркотиков в значительном размере». — Ред.) УК РФ», — говорится в сообщении в Telegram-канале Волк.
Сотрудники МВД также изъяли более 1 т наркотических средств и более 10 т их прекурсоров. Кроме того, наркоторговцам предъявлено обвинение в отмывании денег, заработанных в результате сбыта запрещенных веществ.
Ранее, 27 февраля, на контрольно-пропускном пункте в Смоленской области задержали двух подростков 16 и 17 лет по делу о контрабанде наркотиков через границу. По данным регионального УФСБ, у молодых людей было найдено около 700 г наркотических веществ. Уточняется, что задержанные планировали перевезти их на территорию соседнего государства.