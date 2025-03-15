В Британии российского капитана судна Solong обвинили в убийстве по халатности
Капитану контейнеровоза Solong, который столкнулся с танкером у берегов Великобритании, предъявлено обвинение в совершении убийства по грубой халатности. Об этом 14 марта сообщили на сайте местной полиции.
«Капитану судна Solong, 59-летнему Владимиру Мотину из Приморского, Санкт-Петербург, Россия, предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве по грубой неосторожности, и он был заключен под стражу в полиции», — говорится в сообщении.
Капитан предстанет перед судом 15 марта.
У северо-восточного побережья Англии 10 марта столкнулись танкер и грузовое судно. В результате происшествия пострадали 32 человека.
Российские дипломаты 13 марта провели телефонный разговор с задержанным капитаном судна. По словам посольства, россиянину предоставлены переводчик и адвокат.
Тогда же сообщалось, что на борту контейнеровоза Solong находились пять российских граждан. В посольстве добавили, что все члены экипажа живы и невредимы, их состояние не вызывает опасений.