Пострадавший при взрыве газа в Тобольске ребенок скончался в больнице
Ребенок, пострадавший при взрыве газа в частном доме в Тобольске, скончался в больнице. Об этом 15 марта сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Тюменский ожоговый центр использует самые современные технологии, в нем работают врачи с большим опытом, но травмы, полученные при пожаре, оказались слишком серьезные», — заявил глава региона в своем Telegram-канале.
Также Моор выразил соболезнования родным и близким погибшего и подчеркнул, что власти окажут материальную помощь в связи с несчастным случаем.
Взрыв газа в частном доме в Тобольске произошел в среду, 12 марта. Также уточнялось, что взрывом выбило окна и рамы многоквартирного дома напротив. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).