Бойцы ВС РФ нашли в освобожденном курском селе предсмертный дневник женщины

В освобожденном селе Мартыновка Курской области был найден предсмертный дневник местной жительницы, которая, находясь в крайне тяжелых условиях, выразила свои последние пожелания. Об этом 15 марта сообщили бойцы батальона питерского спецназа «Ахмат».

Женщина, имя которой не раскрыто, оставила послание своей внучке Елене, в котором она делится своими переживаниями и размышлениями о жизни и смерти.

«В хате три градуса тепла, скоро конец. Вам желаю, чтобы были живы и здоровы», — написала женщина.

В письме также отражены ее чувства одиночества и страха перед скорой смертью.

«Холодает с каждым днем. Живу как в одиночной камере. Всё свое, но ни газа, ни света, воды нет. Жалко хаты и своих вещей... Хотя бы я скорее умерла да не мучилась», — говорится в дневнике.

Особое внимание в письме уделено поздравлению внучки с предстоящим днем рождения.

«Лена! Сегодня 13 ноября, я еще жива, холодно, но дождя нет, четыре градуса в хате. Завтра твой день рождения. Поздравляю, желаю здоровья, счастья и всего наилучшего», — написала жительница Мартыновки.

В завершение женщина оставляет свои предсмертные пожелания.

«Найдете хоть косточку — похороните возле Светы. Поставьте крест и фотографию», — говорится в письме.

Об освобождении Мартыновки стало известно 11 марта. Позднее, 14 марта, врио главы региона Александр Хинштейн заявил, что с 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области были эвакуированы 209 человек, в том числе девять детей.