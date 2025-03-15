Посол РФ назвал реакцию Захаровой на слова Маттареллы защитой от нападок на Россию

Посол России в Риме Алексей Парамонов, который был вызван в министерство иностранных дел Италии из-за критики в адрес президента страны Серджо Маттареллы со стороны официального представителя российского МИД Марии Захаровой, 15 марта назвал ее реакцию защитой от необоснованных нападок на Россию.

По словам Парамонова, реакция России была направлена на защиту от необоснованных нападок, которые создают напряженность в двусторонних отношениях. Он подчеркнул, что российская сторона предложила итальянским дипломатам рассматривать свою позицию не как «словесную атаку», а как ответ на повторяющиеся обвинения.

Посол отметил, что на встрече в МИД Италии обе стороны признали важность использования дипломатических каналов для предотвращения недоразумений и конфликтов.

Ранее, 13 марта, Захарова сообщила о том, что президент Италии Серджо Маттарелла, говоря о том, что Россия якобы угрожает Европе ядерным оружием, откровенно обманывает и распространяет недостоверную информацию, и за свои слова ему следует ответить.

Позднее она заявила, что вызовом российского посла в МИД Италии местные власти еще больше привлекли внимание к собственным проблемам. Она уточнила, что итальянская сторона реагирует подобным образом, поскольку представители России в очередной раз поймали того же самого человека на вранье.