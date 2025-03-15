В МИД России сообщили об уничтожении дрона ВСУ с отравляющим веществом в ЛНР
В Луганской Народной Республике (ЛНР) был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с отравляющим химическим боеприпасом. Об этом 15 марта сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Российские войска химзащиты идентифицировали боеприпас сбитого украинского дрона с хлорсодержащим химическим отравляющим веществом», — говорится в Telegram-канале дипломата.
По словам Мирошника, беспилотник производства ФРГ был оснащен самодельной емкостью с химреактивом, детонатором и деталями с надписями на украинском языке.
Точно идентифицировать вид отравляющего вещества, примененного ВСУ, военные химики смогут после проведения детального лабораторного анализа.
Ранее, 28 декабря 2024 года, в МИД РФ заявили, что Россия будет фиксировать факты применения Киевом токсичных химикатов против Вооруженных сил (ВС) РФ. В ведомстве также напомнили, что систематическое применение такого рода токсичных химикатов является прямым нарушением Киевом статей I и II Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).