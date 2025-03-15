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В МИД России сообщили об уничтожении дрона ВСУ с отравляющим веществом в ЛНР

Мирошник: в ЛНР сбит украинский БПЛА с отравляющим химическим боеприпасом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с отравляющим химическим боеприпасом. Об этом 15 марта сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Российские войска химзащиты идентифицировали боеприпас сбитого украинского дрона с хлорсодержащим химическим отравляющим веществом», — говорится в Telegram-канале дипломата.

По словам Мирошника, беспилотник производства ФРГ был оснащен самодельной емкостью с химреактивом, детонатором и деталями с надписями на украинском языке.

Точно идентифицировать вид отравляющего вещества, примененного ВСУ, военные химики смогут после проведения детального лабораторного анализа.

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Ранее, 28 декабря 2024 года, в МИД РФ заявили, что Россия будет фиксировать факты применения Киевом токсичных химикатов против Вооруженных сил (ВС) РФ. В ведомстве также напомнили, что систематическое применение такого рода токсичных химикатов является прямым нарушением Киевом статей I и II Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

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