На Кавказе появился новый горнолыжный курорт «Мамисон»

На Кавказе, в Северной Осетии, открылся новый горнолыжный курорт «Мамисон». О современной локации для зимнего отдыха 15 марта рассказали «Известия».

«Мамисон» расположен в 100 км от Владикавказа, путь к нему проходит через живописное Мамисонское ущелье. Курорт был построен за два года в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Государство уже вложило в «Мамисон» более 18 млрд рублей, еще 16 млрд должны дать частные инвесторы.

На территории курорта сейчас активно строятся магазины, СПА-центры, кафе и рестораны. Ожидается, что по завершении строительства через пять лет в «Мамисоне» будет более 40 км трасс, 3 тыс. мест размещения и 2,5 тыс. рабочих мест. Эксперты оценивают перспективную посещаемость этого места в 500 тыс. человек в год.

«Трасса супер! [Грузинский горнолыжный курорт] Гудаури, пока! Грузия, конечно, прикольно, но я рада, что мы теперь можем туда не ездить», — поделилась туристка Татьяна Махно.

Курорт планирует работать круглый год — летом здесь можно будет сходить в поход по живописным горным маршрутам.

Ранее, 1 февраля, из данных сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip стало известно, что россияне начали в два раза чаще посещать горнолыжные курорты РФ по сравнению с 2024 годом. Лидирует среди популярных локаций Красная Поляна.