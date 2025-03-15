Двое несовершеннолетних арестованы по делу о теракте в Калужской области

Двое несовершеннолетних были арестованы по делу о поджоге железнодорожной транспортной инфраструктуры в Калужской области. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Подозреваемыми являются двое несовершеннолетних, которые, по версии следствия, 12 марта 2025 года подожгли батарейный шкаф на железнодорожной станции Говардово, действуя за денежное вознаграждение, обещанное незнакомым лицом в мессенджере», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Уточняется, что подозреваемые были задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. По делу предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее, 21 февраля, жителя Подольска осудили на 15 лет за диверсию на ж/д по заданию Киева. Он совершил поджог релейного шкафа на перегоне Подольск – Гривно Курского направления железной дороги, после чего должен был публично сжечь Коран в Москве.