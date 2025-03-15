В Госдуме назвали разгром ВСУ в Курской области переломным в моментом
Депутат Государственной думы РФ от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет 15 марта заявил, что разгром группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области стал переломным моментом в конфликте.
«Ситуация, в которую попала группировка ВСУ в Курской области, — это критический переломный момент», — приводит его слова «РИА Новости».
Депутат также подчеркнул, что сложившаяся ситуация является началом конца киевского режима и на Западе уже понимают и признают это.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 марта заявил, что предложение президента России Владимира Путина украинским боевиками сложить оружие в Курской области остается в силе, но время на то, чтобы принять его, сокращается.
Ранее, 14 марта, Путин гарантировал украинским боевикам в Курской области жизнь и достойное обращение в случае сложения оружия и сдачи в плен. Однако для этого соответствующий приказ должно отдать военно-политическое руководство в Киеве, подчеркнул российский президент. Путин таким образом отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа, который предложил «пощадить» украинские формирования в Курской области.