Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Рубанщина и Заолешенка в Курской области
Мир
Reuters сообщило о подписании Трампом закона о финансировании правительства
Армия
ВС России уничтожили дроном «Форпост» технику ВСУ в курском приграничье
Мир
Меркель назвала Россию огромной и сильной страной
Армия
Минобороны РФ изменит нормы снабжения имуществом штурмовиков
Экономика
Цены на жилье могут вырасти на 10–20% из-за расширения семейной ипотеки
Мир
Трамп подписал указ о сокращении функций агентства по глобальным медиа
Спорт
Футболисты «Локомотива» обыграли «Динамо» со счетом 2:1 в матче РПЛ
Мир
В протестных акциях в Белграде приняли участие 107 тыс. человек
Мир
CENTCOM сообщило о начале крупномасштабной операции против хуситов в Йемене
Мир
Более 80 тыс. рабочих промпредприятий вышли на демонстрации в Германии
Экономика
Выдачи семейной ипотеки за год выросли в полтора раза
Мир
Вице-премьер Сербии не исключил возможность ареста Милорада Додика
Мир
Путин, Лукашенко и Рахмон обсудили с Алиевым межгосударственные отношения
Мир
Мать с двумя сыновьями ворвались в лицей во Франции с ножом
Мир
Китайский истребитель потерпел крушение во время учений
Мир
Суд в США обязал Starbucks выплатить $50 млн водителю после ожогов горячим кофе

В Госдуме назвали разгром ВСУ в Курской области переломным в моментом

Шеремет назвал разгром ВСУ в Курской области переломным в моментом в конфликте
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Депутат Государственной думы РФ от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет 15 марта заявил, что разгром группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области стал переломным моментом в конфликте.

«Ситуация, в которую попала группировка ВСУ в Курской области, — это критический переломный момент», — приводит его слова «РИА Новости».

Депутат также подчеркнул, что сложившаяся ситуация является началом конца киевского режима и на Западе уже понимают и признают это.

«Задача — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника в Курской области»
Путин в военной форме провел совещание на одном из пунктов управления этой группировкой войск

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 марта заявил, что предложение президента России Владимира Путина украинским боевиками сложить оружие в Курской области остается в силе, но время на то, чтобы принять его, сокращается.

Ранее, 14 марта, Путин гарантировал украинским боевикам в Курской области жизнь и достойное обращение в случае сложения оружия и сдачи в плен. Однако для этого соответствующий приказ должно отдать военно-политическое руководство в Киеве, подчеркнул российский президент. Путин таким образом отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа, который предложил «пощадить» украинские формирования в Курской области.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025