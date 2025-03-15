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Пленный боевик ВСУ рассказал о своей мобилизации с уголовной статьей

Пленный боевик ВСУ Ефимов заявил, что его мобилизовали с уголовной статьей
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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) мобилизуют даже граждан, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Об этом 15 марта рассказал пленный военнослужащий украинской армии Богдан Ефимов.

«Получил повестку на автовокзале. Параллельно <...> уголовная статья на мне была. Пришла телеграмма к нам в комендатуру, что оттуда надо определенный процент людей забрать в другую часть. И так я попал в 32-ю (32-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. — Ред.)», — сказал он.

По словам Ефимова, в воинской части его назначили гранатометчиком, несмотря на то, что он никогда не пользовался этим оружием. Пленный так и не прошел никакого обучения по обращению с гранатометом.

Как рассказал Ефимов, его подразделение просидело в окопах второй линии 11 ночей, после чего военнослужащих поставили перед выбором: добровольно отправиться на огневые рубежи или попасть в дисциплинарный батальон. При этом командование не уточнило срок нахождения на переднем крае — личному составу сказали взять еды «на три дня, а может быть, и на три недели».

Пленный заявил, что жалеет о своем решении отправиться на позиции.

«Тяжелая для меня была ситуация, я не мог никак найти из этого выход», — резюмировал он.

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Ранее, 14 марта, пленный военнослужащий ВСУ Михаил Белов рассказал, что минометчики украинской армии обстреливают позиции собственных товарищей. Кроме того, Белов рассказал о том, что командование ВСУ угрожало его подразделению расправой в случае сдачи в плен российским войскам. Один из его товарищей с позывным Бобер попытался сбежать и был расстрелян своими же.

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