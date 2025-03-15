Один человек погиб в результате пожара в Санкт-Петербурге
В результате пожара в Санкт-Петербурге погиб мужчина. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе МЧС города.
«В комнате площадью 10 кв. м происходило горение обстановки по всей площади», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Также уточняется, что из опасной зоны было эвакуировано 20 человек. Пожар ликвидирован. На месте работали 17 специалистов и 4 единицы техники.
В городе Лысково Нижегородской области 14 марта произошел пожар в частном жилом доме на площади 60 кв. м, в результате которого погиб один человек. Из-за возгорания были полностью уничтожены внутренняя отделка дома и надворные постройки.