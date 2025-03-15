СМИ сообщили об отставке спецпосланника Трампа по заложникам

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по делам заложников Адам Белер, занимавшийся контактами с палестинским движением ХАМАС, подал в отставку. Об этом 15 марта сообщил американский портал Axios со ссылкой на двух чиновников Белого дома.

«Этот шаг <…> предназначен для перемещения Белера на другую должность в качестве президентского посланника с более широкими полномочиями и без необходимости утверждать [его] назначение в сенате [США]», — говорится в статье.

Отмечается, что на прошлой неделе спецпосланник оказался в центре скандала после своей встречи с представителями ХАМАС в столице Катара Дохе. Эти переговоры разгневали администрацию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, а также некоторых сенаторов от Республиканской партии в США. В этих условиях администрации Трампа стало сложнее добиться от cената утверждения Белера в должности спецпосланника по заложникам.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, в свою очередь, заявила порталу, что чиновник продолжит работу по вопросам заложников в федеральном правительстве.

Ранее, 14 марта, ХАМАС заявило о готовности освободить заложника — гражданина США, а также отдать тела четырех погибших пленников. Движение уточнило, что приняло это решение после того, как накануне получило предложение от посредников о возобновлении переговоров.

Телеканал CNN 13 марта сообщил, что спецпосланник США передал Израилю и ХАМАС новое предложение по сектору Газа, обеспечивающее освобождение заложников, удерживаемых в анклаве, в обмен на продление режима прекращения огня в Газе. Уточнялось, что точное число живых и погибших заложников, которых движение должно освободить в период продленного перемирия, а также число палестинских заключенных, которых обязан освободить Израиль, остаются предметом переговоров.