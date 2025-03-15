В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда были сняты. Об этом 15 марта сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 07:15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Представитель Росавиации добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских авиарейсов.
О введении временных ограничений в аэропортах Волгограда и Саратова Кореняко сообщал ранее в этот день. По его словам, работники воздушной гавани приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности.