В МВД предупредили о списании средств со счета при разговоре с мошенниками
Мошенники просят жертв перезвонить на неизвестный номер и, удерживая долго на линии, списывают с абонентского счета денежные средства. Об этом 15 марта предупредили в МВД России.
В ведомстве отметили, что теперь злоумышленники часто присылают СМС с просьбой перезвонить, а не набирают абонентов сами.
«Просьба может быть обоснована любой причиной: помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с вашей банковской картой и так далее», — говорится в материалах ведомства, с которыми ознакомились «РИА Новости».
Затем во время разговора мошенники разными способами удерживают жертву на линии, чтобы списать со счета абонента крупную сумму. Для этого используются специальные сервисы с платным звонком.
В МВД уточнили, что такие сервисы имеют развлекательную функцию и из-за этого дополнительно взимают плату за сам звонок, при этом всегда информируя клиента о снятии средств.
«Однако мошенники регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок», — подчеркнули в органе.
В УБК МВД России 13 марта предупредили граждан, что мошенники рассылают в мессенджере Telegram сообщения о смерти знакомых, содержащие вредоносные файлы. В министерстве призвали пользователей быть бдительными и тщательно проверять поступающую информацию.