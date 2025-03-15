Трамп сообщил о ликвидации лидера «Исламского государства» в Ираке
Американские военнослужащие ликвидировали лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), который находился в Ираке. Об этом 14 марта сообщил президент США Дональд Трамп.
«Сегодня был убит скрывающийся от правосудия лидер «Исламского государства» в Ираке. За ним неустанно охотились наши бесстрашные бойцы», — говорится в сообщении американского лидера в социальной сети Truth Social.
В центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) 1 марта сообщили о том, что военнослужащие американской армии ликвидировали лидера одной из группировок, которая подчинена «Аль-Каиде» (террористическая организация, запрещена в РФ).