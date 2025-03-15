Путин призвал Киев отдать бойцам ВСУ в Курской области приказ сдаться

Киев должен отдать приказ боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложить свое оружие и сдаться в плен для того, чтобы гарантировать им жизнь и достойное обращение. Об этом 14 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

«В случае сложения оружия и сдачи в плен украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации», — сказал Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ.

Такое заявление президент России сделал после того, как ознакомился с обращением американского лидера Дональда Трампа, содержащее призыв пощадить боевиков ВСУ, которые на данный момент находятся в окружении российских военнослужащих в Курской области.

Путин 12 марта на совещании в пункте управления курской группировкой Вооруженных сил России отметил необходимость отношения к пленным украинским боевикам в Курской области как к террористам, однако подчеркнул важность гуманного отношения ко всем, кто попал в плен. Он также напомнил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.