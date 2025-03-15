Средства ПВО за ночь сбили 126 беспилотников ВСУ над шестью регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи ликвидировали 126 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над шестью российскими регионами. Об этом 15 марта сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 126 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что 64 дрона были сбиты над территорией Волгоградской области, 38 — над Воронежской областью и 14 — над Белгородской. Кроме того, семь БПЛА были уничтожены над Брянской областью, два — над Ростовской и еще один — над территорией Курской области.

Накануне в Минобороны сообщили о ликвидации 28 украинских беспилотников за ночь и утро над территорией России. По данным ведомства, 15 дронов были уничтожены над Брянской областью, пять — над Белгородской, четыре — над Московским регионом. Два БПЛА сбили также над Саратовской областью и по одному — над Калужской областью и акваторией Черного моря.