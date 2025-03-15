В Белгородской области сообщили о повреждениях в результате атак БПЛА на регион
- Новости
- Происшествия
- В Белгородской области сообщили о повреждениях в результате атак БПЛА на регион
В результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область были зафиксированы повреждения строений и возгорание сухой травы в нескольких районах. Об этом 15 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Муром Шебекинского округа с беспилотника сброшены два взрывных устройства, в результате чего в одном частном доме повреждено остекление, во втором — пробита кровля. В селе Тишанка Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства с дрона повреждены частное домовладение и надворная постройка», — уточнил он в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что в результате падения обломков дрона в городе Валуйки загорелась сухая трава. На месте работают пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет.
В этот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ликвидации не менее пяти БПЛА над регионом. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Накануне Гусев также заявлял, что силы ПВО уничтожили несколько дронов над территорией Воронежской области. Он уточнил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.