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Военные рассказали об освобождении Русской Конопельки и Агронома Курской области

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские военнослужащие 186-го мотострелкового полка в составе группировки войск «Север» рассказали об освобождении населенных пунктов Русская Конопелька и Агроном Курской области. Минобороны РФ 15 марта показало кадры боевой работы Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).

В ведомстве отметили, что военнослужащие действовали при поддержке артиллерии, авиации и расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это помогло закрепиться в освобожденных пунктах и продолжить поражение боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Командир одного из подразделений полка с позывным Ястреб показал вооружение, которое противник после себя оставил. Он сообщил, что были найдены винтовки производства США, которые находятся в абсолютно рабочем состоянии. Их отреставрируют и будут использовать по назначению.

Кроме того, один из российских военнослужащих показал «выставку вооружения», которое было оставлено боевиками ВСУ. На кадрах видно, что множество гранатометов и пулеметов с украинскими надписями бросили во время бегства.

«Они просто убежали, ну сами видите, бросили основное, просто убежали отсюда. Успели только механизмы из них вытащить, бросить, и всё. Гранатометы, пулеметы, всё что угодно. Можно было оборону держать я не знаю сколько здесь», — добавил военнослужащий ВС РФ.

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В Минобороны РФ 14 марта сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области. Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины в районах Гоголевки, Горналя, Гуево, Заолешенки, Запселья, Олешни и Рубанщины. Также была отражена одна контратака противника.

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