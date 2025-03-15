Al Jazeera сообщил о гибели палестинской журналистки в результате атаки Израиля
Палестинская журналистка Алаа Хашим скончалась от полученных ран в результате атаки Израиля на сектор Газа. Об этом 15 марта сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Форум журналистов Палестины.
«Форум палестинских журналистов объявил о смерти Алаа Хашим, которая скончалась от ран, полученных ею ранее во время израильской бомбардировки города Газа», — говорится в публикации.
По данным телеканала, после смерти Хашим число палестинских журналистов, погибших в результате израильских атак на Газу, увеличилось до 206. Форум призвал «предоставить журналистам возможность выполнять свои профессиональные обязанности в соответствии с международными законами и гуманитарными конвенциями».
Палестинское информационное агентство WAFA 9 февраля сообщило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за месяц убила семь палестинских журналистов. Уточнялось, что еще шесть журналистов были ранены в результате бомбардировок, а 15 подверглись нападениям с целью запугивания.